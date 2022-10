Hoogeveen heeft geen kind aan Alphense Boys

Door een ruime zege op Alphense Boys is Hoogeveen in de vierde divisie op veertien punten gekomen. In Zuid-Holland verlieten de blauw-witten bij 1-6 het veld.

In het openingskwartier moest Hoogeveen-doelman Stan Meekhof nog twee keer reddend optreden waarna de gasten in het vervolg het uitduel plots konden kantelen. In een kwartier tijd vond Hoogeveen via Levon van Dijk en twee keer Sil Kuurman - terug na een voetbreuk - drie keer het net.

Na iets meer dan een uur spelen deelde invaller Emil Bijlsma de genadeklap uit aan Alphense Boys. Opnieuw Van Dijk, Noah Schuurman en één keer Alphense Boys - voorafgaand aan het treffen slechts twee punten minder dan Hoogeveen - bepaalden de eindstand.

