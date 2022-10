Zuur verlies VKW: ‘Waardeloos, want de meeste kansen waren voor ons’

Zoals vaker dit seizoen kon nieuwkomer in de vierde divisie VKW vanmiddag mee met de opponent. Wat heet: op eigen veld was de thuisploeg beter, maar maakte RKVV Velsen laat de enige van de partij in Westerbork: 0-1.

Anjo Willems voor rust, Durk de Jong en Twan Jalving in de tweede helft. Zij hadden VKW tegen RKVV Velsen op voorsprong kunnen zetten. "Een van die drie kansen had erin gemoeten. Als je het net niet vindt, doet de tegenstander dat wel aan de andere kant. Waardeloos, want de meeste kansen waren voor ons."

Terugkeer Werner Wijnholds

Zes minuten voor tijd frommelde RKVV Velsen de beslissende tegen de touwen. "Ook nog uit een standaardsituatie", verzucht trainer/coach van VKW Bernd van Bolhuis. "Zuur, maar ook iets waarmee we moeten dealen. Positief is dat we steeds meer kansen creëren."

"De eerste helft was zelfs vermakelijk", durft Van Bolhuis te zeggen. Met slechts vier punten uit acht partijen past de oefenmeester van VKW op zijn woorden. "Maar de beslissende zet tegen de bal ontbreekt. Opgeven doen we niet. Middenvelder Werner Wijnholds komt terug na een polsbreuk en ook kan ik snel weer een beroep op Robert Veen doen. Hij is drie weken op vakantie geweest."

