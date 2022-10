Nederlaag SVBO en Germanicus, ook drie goals Roden-talent Van der Tuin voor niets

Provinciegenoten SVBO, Germanicus en Roden blijven door een nederlaag op vreemde bodem in het rechterrijtje van de eerste klasse E.

Roden was het meest dichtbij een punt. De nog overwinningloze ploeg moest na 3-3 toch buigen voor Dalfsen. Door de 4-3 Vince van den Anker waren de drie doelpunten van Roden-talent Olivier van der Tuin, pas achttien jaar, voor niets.

Ook geen succes in Overijssel voor Germanicus. In Tubbergen bleek thuisploeg TVC'28 te sterk voor de gasten: 2-0. Zo blijft het Germanicus van trainer/coach Jan Wielink, in de zomer overgekomen van Raptim, op nul staan.