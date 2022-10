Onrustig Rolder Boys laat vv Emmen puntloos

Het ging vanmiddag razendsnel in Emmen. Binnen twintig minuten stond het al 1-3. Rolder Boys schoot uit de startblokken en na zeven minuten was Per Kirchhoff het eindstation van een aanval over links via Mirko Zwart en Siemen Krikke. De laatste werd diep gestuurd door de eerste (al dan niet in buitenspelpositie)en gaf een afgemeten pass op Kirchhof: 0-1.

Emmen had de stand twee minuten later op 1-1 kunnen brengen, maar Devando Fik zag zijn inzet op het doel in plaats van erin belanden. Geen gelijkmaker en drie minuten later was het wel raak aan de andere kant. Ditmaal was Krikke de afmaker, na wel heel zwak en naïef verdedigen van de thuisclub. Sem Hendriks liet zich eenvoudig wegzetten, al had hij daar nooit één op één mogen staan, waarna Krikke Emmen-doelman Justin van der Werff passeerde: 0-2.

Na iets meer dan een kwartier spelen kwam Emmen terug in de wedstrijd, nadat een voorzet van Bart-Jan Braams door veel spelers werd gemist, waardoor Bjorn Plaggenborg bij de tweede paal simpel kon binnenschieten: 1-2.

Maar de marge was zestig seconden later weer twee. Krikke was voor de tweede keer de aangever en Kirchhoff voor de tweede keer de afmaker. Ditmaal met het hoofd: 1-3.