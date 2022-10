Bekeropponent FC Emmen ongenaakbaar in Derde Divisie

FC Emmen speelt komende woensdag, in de 1e knockoutronde van de KNVB beker, tegen een ploeg in vorm. ADO'20 uit Heemskerk won vandaag voor de tiende keer dit seizoen en gaat door de 2-1 zege op DEM, met bijna 2000 toeschouwers langs de lijn, ruim aan kop in de zondag Derde Divisie.