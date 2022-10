David Dekker gaat voor nieuwe kans bij Franse Arkéa-Samsic: 'Wil resultaten behalen'

WIELRENNEN - David Dekker, de zoon van oud-prof Erik Dekker uit Hoogeveen, heeft in het Franse Arkéa-Samsic een nieuwe ploeg gevonden voor volgend jaar. De sprinter komt over van Jumbo-Visma, waar hij het afgelopen seizoen te maken kreeg met een hoop tegenslag.

"Ik heb zin om het team van Arkéa-Samsic te komen versterken", verklaart Dekker op de website van zijn nieuwe ploeg. "Het is een nieuwe uitdaging, in een nieuwe omgeving. Ik heb vertrouwen in mijn capaciteiten en ik wil resultaten behalen."

Hoopvolle resultaten en tegenslag

Dekker begon voortvarend als nieuweling bij de Nederlandse Jumbo-formatie, met twee tweede plekken in massasprints in de UAE Tour. Ook droeg hij een dag de leiderstrui in het Midden-Oosten en haalde hij het puntenklassement binnen. In mei wachtte zijn grote rondedebuut met de Giro d'Italia, waar de sprinter het dertien dagen volhield.

Dit jaar moest zijn definitieve doorbraak worden, maar 2022 staat toch vooral te boek als pechseizoen. Dekker kwam dit voorjaar ten val in de Ronde van Valencia, waarna in augustus een zware crash volgde in de Ronde van Burgos. Dit najaar stapte hij af in de Ronde van Slowakije vanwege ziekte.