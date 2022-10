Dick Lukkien is helder: 'We willen door in de beker'

Spelers rust gunnen en de focus volledig leggen op het competitieduel van komende zaterdag tegen Vitesse. Enkele fans van de Drentse club laten op social media weten dat voor hen het bekertreffen tegen ADO'20, morgenavond, slechts bijzaak is. FC Emmen-trainer Dick Lukkien denkt daar heel anders over. "Het is juist een prachtig affiche om onszelf te presenteren."

"Bovendien", zo vervolgt Lukkien, "is het ook niet zo dat we uit heel veel spelers kunnen putten. Zo missen we, naast de langdurig geblesseerden, Jeroen Veldmate en Lucas Bernadou tegen ADO'20."

De opponent van de Drentse club in de eerste ronde van de KNVB beker kent een uitstekend seizoen tot nu toe. De club uit Heemskerk is ongeslagen koploper in de zondag Derde Divisie. ADO'20 (Aanhouden Doet Overwinnen) heeft na elf duels 31 punten en heeft al tien punten voorsprong op de nummer 2 in de stand: Hercules.

VVOG en VVSB

Op weg naar het hoofdtoernooi van de beker klopte de ploeg van trainer Roy van der Mije achtereenvolgens VVOG (4-3) en VVSB (3-0). "Ze scoren gemiddeld drie goals per wedstrijd en hebben een duidelijke manier van spelen, via de flanken. Zo proberen ze hun spits (Milan Zonneveld) in stelling te brengen."

Spelers de kans geven of werken aan automatismen?