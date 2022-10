Collin Veijer uit Staphorst rijdt volgend jaar de TT

De 17-jarige Staphorster maakt dit seizoen indruk in zowel de Red Bull MotoGP Rookies Cup als in het FIM JuniorGP. De Nederlander maakt over ruim twee weken in Valencia zelfs nog kans op de titel in de bekende talentencompetitie van het MotoGP-wereldkampioenschap. Dat meldt Racesport.nl op haar site. In het TT Journaal van TV Drenthe zinspeelde Veijer afgelopen zomer al op z'n Grand Prix-debuut.