Luister hier live naar ADO'20 - FC Emmen

FC Emmen treedt vanavond in de eerste bekerwedstrijd van dit seizoen aan tegen zondag derde divisionist ADO'20. Op Radio Drenthe wordt live verslag gedaan van het duel in de KNVB Beker.

Dat blijkt ook uit de wijze waarop de Drenten dit affiche aanvliegen. Het belang van het bekertoernooi is namelijk duidelijk, zo zei Lukkien gisteren: "Wij willen door in de beker."

ADO'20 - FC Emmen is live te beluisteren via Radio Drenthe. De uitzending begint om 19.30 uur, dat is een half uur voordat er wordt afgetrapt in Heemskerk.