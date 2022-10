FC Emmen op tandvlees naar volgende ronde KNVB-beker

Eind goed, al goed. Dat was het verhaal na afloop van het bekerduel van FC Emmen in Heemskerk tegen ADO'20. Na 120 minuten zwoegen kreeg de eredivisionist de koploper van de derde divisie zondag op de knieën: 1-2.

Dick Lukkien had voor de zege twee wissels nodig. Richairo Zivkovic scoorde twintig minuten voor tijd de 1-1, waarna Azzeddine Toufiqui in de negende minuut van de verlenging de winnende maakte. En zo voorkwam de Drentse club een afgang, nadat ADO'20 na een uur spelen brutaal op voorsprong kwam door een afstandsschot van Glim op voorsprong kwam.

Zonder Veldmate en Romeny

FC Emmen startte in Heemskerk in een sterke opstelling. Alleen Jeroen Veldmate en Ole Romeny ontbraken in tegenstelling tot het competitieduel van afgelopen vrijdag tegen FC Volendam. Miguel Araujo was weer terug na een duel schorsing en verder startte Michaël Heylen als centrale verdediger en nam Jasin-Amin Assehnoun de plek in van Romeny.

De Drentse club startte geconcentreerd tegen de ongeslagen koploper van de derde divisie, maar kwam desondanks tot weinig grote kansen. Alleen Ahmed El Messaoudi zag in de beginfase een inzet overgaan en aan de andere kant behoedde Mohamed Bouchouari Emmen voor een achterstand.

Rood

In de elfde minuut moest de thuisclub verder met tien man, na een wat onbezonnen sliding van Ruben Doesburg op Julius Dirksen, notabene op de helft van FC Emmen. Doesburg moest inrukken en vanaf dat moment werd het eenrichtingsverkeer richting de goal van ADO'20. Niet dat de numerieke meerderheid resulteerde in veel kansen. Sterker nog, FC Emmen dwong nauwelijks iets af. Het tempo was te laag en er was te weinig verrassing in het spel om de thuisclub in verlegenheid te brengen.

Achterstand

Mede omdat FC Emmen na rust meer en meer duels verloor mocht ADO'20 zelfs aan meer denken dan 0-0 en strafschoppen. Glim mocht in de 60e minuut zomaar uithalen vanaf zestien meter. De bal leek houdbaar, maar niet voor Mickey van der Hart: 1-0.

Blessure en gelijkmaker

Lukkien greep in en bracht Richairo Zivkovic en Ben Scholte voor Jasin-Amin Assehnoun en Jari Vlak. Het resulteerde al snel in de gelijkmaker. El Messaoudi haalde de achterlijn en gaf de voorzet op Zivkovic: 1-1. Kort daarna moest El Messaoudi met een - op het oog - zware kuitblessure van het veld. Romeny was zijn vervanger en even later werd ook Rui Mendes van het veld gehaald en kwam Azzeddine Toufiqui. Met name die laatste maakte een prima invalbeurt, die hij in de negende minuut van de verlenging bekroonde met een goal.