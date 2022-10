Radioloog Job Oldenziel rijgt met ruin It's me de zeges aaneen

PAARDENSPORT - In het dagelijks leven is hij interventieradioloog in het UMCG: zeg maar, een moderne versie van een vaatchirurg. Maar alle vrije uurtjes van Job Oldenziel (44) uit Gieten gaan op aan de paardensport. En dat legt hem geen windeieren. Samen met de 9-jarige ruin It's me pakte hij deze zomer dertien zeges en nog eens zeven podiumplaatsen.

"Ja, ik verras mezelf", reageert Oldenziel. "Of m'n paard verrast mij. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar ik had dit van tevoren echt niet verwacht."

It's me

De 9-jarige ruin werd door Oldenziel zelf opgeleid. "It's me heb ik als drie- of vierjarige gekocht van fokker Gertjan Bekkers; de fietsspecialist uit Gieten", vertelt Oldenziel. "Het is een heel scherp paard. Als jong paard sprong hij heel hoog maar niet naar voren. Maar sinds dit jaar, toen de boel na corona weer openging, heb ik hem bijna elke week mee gehad. En toen begon hij zich door te ontwikkelen en naar voren te springen. Hij is heel erg voorzichtig en ontwikkelt zich nog steeds door. En dat betaalt zich uit in prijzen."

Het paard is te koop, maar met zijn goed betaalde baan heeft Oldenziel geen enkele haast met de verkoop.

'In zo'n seizoen is het iedere minuut waard'

Je zou denken dat het na zo'n goed seizoen wel heel verleidelijk is om helemaal voor de paardensport te gaan. Maar Oldenziel bekijkt het nuchter.

"Ik heb ook wel periodes gehad dat ik niet zulke goede paarden had en dan is het helemaal niet leuk. Ik heb ook vaak genoeg gedacht: ik hou ermee op want wat een werk als je weer 's avonds om tien uur met -5 op een paard zit", zegt hij. "Maar als je zo'n seizoen als nu draait is het elke minuut waard."

Vooral de combinatie van werk en hobby maken hem gelukkig. "Ik zou niet m'n hele leven in de paarden willen zitten, want dat is echt een heel klein wereldje. En wat betreft het ziekenhuis is dat eigenlijk hetzelfde verhaal."

'Maken bloedvaten open'