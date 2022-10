Arianna Pruisscher: 'Jillert vond dat ik maar wat aan zat te kloten'

MARATHONSCHAATSEN - Arianna Pruisscher (24) uit Nieuw-Dordrecht rijdt morgenavond haar eerste marathon in dienst van haar nieuwe Team Albert Heijn Zaanlander. Voor een plek in de ploeg van Jillert Anema gooide ze afgelopen jaar haar leven compleet om. Ze verhuisde vanuit Limburg weer terug naar Drenthe.

"Ik had voor het fietsen gekozen en het marathonschaatsen deed ik erbij. Afgelopen seizoen is dat goed uitgepakt en toen ben ik met Jillert Anema in contact gekomen. Toen ik de kans kreeg ben ik ervoor gegaan", verklaart Pruisscher. "Ik vind het echt leuk. Ik heb het heel erg naar m'n zin in de ploeg."

'Er wordt héél hard getraind'

Vijf jaar geleden verhuisde Pruisscher speciaal voor het wielrennen van Drenthe naar Limburg. Het marathonschaatsen deed ze 'erbij' om goed de winters door te komen. Totdat ze op Nieuwjaarsdag ineens zilver won achter Irene Schouten tijdens haar eerste seizoen op het hoogste niveau.

Inmiddels is ze ploeggenote van diezelfde Schouten. Maar de overgang naar een fulltime schaatsprogramma was best even wennen. "Het is een team dat heel had traint, écht heel hard", benadrukt Pruisscher. "We willen ervoor gaan en winnen is belangrijk."

Skeeleren

Ondanks dat ze al heel wat trainingsjaren op de fiets achter de rug heeft, verbleken die inspanningen wel een beetje bij wat er nu van haar gevraagd wordt. "Als je nooit op skeelers staat en dan in een keer zeventig of tachtig kilometer door Friesland moet skeeleren dan denkt je lijf ook wel: goh, dat is toch wel heel wat anders."

Het niveau waarop Pruisscher bij de ploeg binnenkwam noemt Anema 'bagger'. Maar later nuanceert hij dat. "Haar lichaam was wel aan trainingen gewend, maar niet aan specifieke schaatstrainingen", licht hij toe. "Onze damesploeg is wereldtop. Dus in het begin moest ze daar tegenop kijken. Als wij op trainingskamp fietsen dan zijn dat vooral klimmen die geschikt zijn voor schaatsers die op de macht naar boven rijden. Zij was wielrenster maar schrok daar ontzettend van en ze werd vaak losgereden."

Unieke uitspraken

Aan de bijzondere uitspraken van de trainer is Pruisscher inmiddels al wel gewend. "Bij mijn sollicitatiegesprek zei hij ook dat ik maar wat 'aan zat te kloten'. Hij heeft soms unieke uitspraken. Daar moet je wel tegen kunnen", zegt Pruisscher.