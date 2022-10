Beide coureurs wegraceteam Roelof Waninge in de lappenmand

Baltus werd van z'n motor gereden door Anton Canet die zelf ook crashte. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij meerdere breuken in z'n voet heeft. De Belg gaat zo snel mogelijk naar huis om daar behandeld te worden.

Vorig weekend ging Zonta van den Goorbergh ook al in de eerste ronde van de vrije training hard onderuit. Over twee weken wordt het MotoGP-seizoen in Valencia afgesloten. Hoe lang het herstel van beide mannen duurt is nog niet bekend.