Oranjevrouwen treffen titelverdediger VS in groepsfase WK

Nederland tegen de Verenigde Staten betekent een herhaling van de WK-finale van 2019. Toen verloren de 'Leeuwinnen' met 2-0 van de Amerikaanse voetbalsters. Verder nemen de Oranjevrouwen het op tegen Vietnam in poule E. Welk land uit pot 4 komt, wordt nog bepaald in de play-offs die begin volgend jaar worden gespeeld met Kameroen, Thailand en Portugal.

De ploeg van bondscoach Andries Jonker speelt ook tegen één van die landen op 23 juli de eerste groepswedstrijd, in Dunedin. Het duel met de VS is op 27 juli in Wellington. Voor de wedstrijd op 1 augustus tegen Vietnam keert Oranje terug naar Dunedin. Dat betekent dat alle groepswedstrijden van Oranje afgelegd worden in Nieuw-Zeeland, dat het WK samen met Australië organiseert.

Het WK begint op 20 juli in Auckland, de finale is precies een maand later in Sydney. Nederland plaatste zich ternauwernood voor het toernooi Down Under, na een 1-0 winst tegen IJsland. Daardoor ontliepen de 'Leeuwinnen' met de Hoogeveense Miedema de play-offs en kwalificeerden ze zich als groepswinnaar voor het WK 2023.