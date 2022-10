Fit Boys stunt tegen tweedeklassser DESZ

In de poulefase van de noordelijke districtsbeker wist Fit Boys ook al eens boven zich uit te stijgen. Toen wist de formatie van Otto Halmingh al met 2-0 van derdeklasser VV Hoogeveen (zaterdag) te winnen. In de eerste ronde van de knock-outfase stond echter een nog grotere opgave te wachten, aangezien DESZ uitkomt in de Tweede Klasse.

Tot tweemaal toe kwam Fit Boys in de wedstrijd op voorsprong, maar DESZ wist de achterstand beide keren goed te maken. In de 88e minuut zorgde Karlo Naberman er voor dat de wedstrijd zou worden beslist vanaf elf meter. In de serie gingen de eerste zeven penalty's raak, maar de achtste werd naast geschoten door DESZ. Fit Boys wist het eerste matchpoint te benutten, waardoor ze nu doorstromen naar de tweede knock-outronde in het noordelijke bekertoernooi.