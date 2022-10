Liveblog: Vitesse - FC Emmen [2-0, Wittek]

De ploeg van trainer Dick Lukkien speelt tegen een andere laagvlieger in de eredivisie. De Arnhemmers staan momenteel namelijk op plaats vijftien. De formatie van nieuwbakken trainer Phillip Cocu wipte vorige week, na de zege op bezoek bij Cambuur (0-3), over de Drentse club heen op de ranglijst. FC Emmen kwam in diezelfde speelronde niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam.

Beide ploegen traden afgelopen woensdag bovendien aan in de eerste ronde van het vaderlandse bekertoernooi. Vitesse verloor na penalty's van de amateurs van Kozakken Boys en FC Emmen had alle moeite met de tien amateurs van derde divisionist ADO'20. Aan vertrouwen geen overschot dus bij beide teams.

Vitesse - FC Emmen is vanavond live te volgen op Radio Drenthe. Niet in de buurt van een radio? Geen paniek. Het duel der laagvliegers is ook van minuut tot minuut te volgen in onderstaand liveblog.