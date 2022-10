HZVV komt in districtsbeker met de schrik vrij tegen Derde klasser ZZVV

VOETBAL - Vierde divisionist HZVV uit Hoogeveen is met de schrik vrijgekomen tegen derdeklasser ZZVV uit Zuidwolde in de districtsbeker. De thuisploeg kwam twee keer fraai op voorsprong, maar uiteindelijk won HZVV met 2-4.

HZVV is hekkensluiter in de Vierde Divisie en kon een bekersuccesje wel goed gebruiken. ZZVV is koploper in de derde Klasse, maar wist dat het ver boven zichzelf moest uitstijgen om het de ploeg van trainer Rick Mulder moeilijk te maken.

Twee keer fraai op voorsprong

Ondanks een grote kans van HZVV, Harry Bakker schoot al vroeg in de wedstrijd de bal onderkant lat, was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Spits Paul Bos zag dat doelman Jarie Hooijer iets te ver voor zijn doel stond en kopte de bal uit een corner geplaatst in de hoek.

HZVV kwam even later gemakkelijk op 1-1 via Sander Dzemidzic. Daarna leken de gasten erop en erover te gaan, maar daar dacht Nick Vredenborg anders over. Net over de middenlijn zag hij dat de doelman opnieuw iets ver voor zijn doel stond. Met een weergaloze lob zorgde hij voor een 2-1 ruststand.

HZVV maakt achterstand goed

HZVV wist wat er moest gebeuren en kwam met een brandende ambitie uit de kleedkamer. Al na het eerste kwartier na rust was de stand alweer 2-3 door doelpunten van Sander Dzemidzic en Harry Bakker, die scoorde via een fraai lobje.