Tweede zege van het seizoen voor Olhaco

VOLLEYBAL - Olhaco speelde vandaag een thuiswedstrijd tegen de nummer vier uit het klassement: Hengelo. De ploeg van Xander Arling was te sterk en won met 3-1.

De wedstrijd begon met een aantal lange rally's, waarin de twee ploegen erg aan elkaar gewaagd waren. Hoewel Hengelo het grootste deel van de set op voorsprong lag, wist Olhaco goed terug te komen naar 20-20. Het eerste setpoint van de wedstrijd was voor de ploeg uit Hoogeveen, zij wisten deze te benutten en wonnen de eerste set.

In de tweede set was het Olhaco dat op voorsprong kwam. Hengelo probeerde terug te komen, maar het middenblok van Olhaco was te sterk. Het setpoint werd dan ook binnengesleept door een mooi blok van de Hoogeveense ploeg.