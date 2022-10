Maaike Verweij sprint naar podium tijdens openingswedstrijd, Schouten oppermachtig

MARATHONSCHAATSEN - Bij de openingswedstrijd van het marathonschaatsen heeft Maaike Verweij uit Veenhuizen een derde plek veroverd. In de eindsprint voor de tweede plaatst moest ze alleen in Marijke Groenewoud haar meerdere erkennen. Irene Schouten, ploeggenoot van Verweij bij Team Zaanlander, was ongenaakbaar en had al na 52 rondes de rest van het peloton op een ronde gezet.

Na 14 rondes sloegen vijf schaatssters een gat met het peloton. Hierbij zat ook Arianna Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht, die sinds dit seizoen is aangesloten bij het Team Zaanlander van Jillert Anema . De vijf sloegen een gat van 14 seconden, maar vanaf dat moment kwam de motor van Irene Schouten op gang. De drievoudig Olympisch Kampioen zette in een groep van 12, waaronder Pruisscher en Verweij, de rest van het peloton in de 40 ronde op een ronde achterstand.

Schouten zet iedereen op een ronde

Enkele ronden later sprong Schouten alleen weg uit de kopgroep. In de 52e ronde wisten de resterende achtervolgers dat ze zouden strijden om de tweede plaats, want Schouten wist met een moordend tempo ook de directe concurrenten te 'lappen'. In de sprint om de tweede plaats moest Verweij het afleggen tegen haar andere teamgenoot Groenewoud, maar pakte ze wel een fraaie derde plaats in de seizoensouverture. Arianna Pruisscher snelde bij het debuut voor haar nieuwe ploeg naar de vijfde plaats. Het schaatsteam van Jillert Anema bezet daarmee vier van de top 5-plekken bij de opening op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam

