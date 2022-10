FC Emmen verliest opnieuw van directe concurrent

FC Emmen leed in Arnhem alweer de zevende competitienederlaag van het seizoen. In het Gelredome was Vitesse met 2-1 te sterk. De Drentse club gaf de goals in de eerste helft cadeau en met name de tweede, vlak voor rust, bleek de knockout.

Door de nederlaag blijft FC Emmen steken op zes punten, nu uit elf duels. Daarmee staat de Emmen onderaan in de eredivisie.

FC Emmen startte nog wel prima in Arnhem en kreeg in de eerste twintig minuten een aantal grote kansen op de voorsprong. Sterker, de eerste echte kans was ook een goal. Mark Diemers schoot binnen, maar deed dat (zo bleek in Zeist) in buitenspelpositie. Kort daarna leek de 0-1 dan toch te komen, maar eerst zag Miguel Araujo zijn inzet gekeerd worden door Vitesse-doelman Reiziger, waarna Rui Mendes op wonderbaarlijke manier de rebound - via het been van verdediger Meulensteen - op de paal zag belanden.

FC Emmen niet, Vitesse wel

En waar het voor Emmen niet lukte, daar slaagde Vitesse wel in de 26e minuut. Na een fraaie aanval over de rechterkant, waar Julius Dirksen het heel lastig had met Kozlowski, kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Vidovic die rustig bleef en beheerst afrondde: 1-0.

Voor FC Emmen een flinke tik op de neus en de mannen van Lukkien waren het ook even kwijt. Vitesse ging op jacht naar de 2-0 en die kwam al bijna, maar Kozlowski raakte de paal (overigens wel in buitenspelpositie). Kort daarna leek Rui Mendes op weg naar de 1-1, maar de Portugese topschutter van vorig seizoen verprutste de dieptepass van Jari Vlak jammerlijk.

Vrije bal

Het leek bij 1-0 te blijven. Leek, want op slag van rust mocht FC Emmen-doelman Mickey van der Hart opnieuw vissen al was hij daar zelf mede schuldig aan, al mocht ook de muur (met daarin Mendes en Diemers) het zich aanrekenen dat het schot van Wittek in de korte hoek van Van der Hart ging: 2-0.

Overtuiging