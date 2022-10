Dick Lukkien: 'Ik lijk wel een grammafoonplaat'

"Het had zomaar het interview van een eerder duel kunnen zijn", concludeerde Dick Lukkien na afloop van de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Vitesse. De oefenmeester had niet voor het eerst gezien dat zijn ploeg prima aan het duel begon, kansen op goals kreeg, maar bij rust met 2-0 achterstand stond.

"Als je met 2-0 gaat rusten weet je dat het wel heel erg moeilijk wordt om nog een resultaat te halen. Zeker nu het vertrouwen zo broos is, al denk ik dat we er wel alles aan gedaan hebben."

De grote vraag is uiteraard hoe Lukkien zijn elftal op de rit krijgt. "Gelijkenissen met twee jaar geleden (toen Emmen halverwege het seizoen slechts vijf punten had) zie ik niet. Ik vind dat we nu met meer kwaliteit spelen dan destijds, maar dat dit zorgelijk is staat als een paal boven water."