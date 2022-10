Mark Diemers: 'Mensen mogen alles over me zeggen, maar niet dat ik arrogant ben'

Wat als hij een schoenmaatje minder had gehad? Dan had hij gisteravond misschien eindelijk - ook op het scoreformulier - zijn ploeg bij de hand genomen. Maar het mocht niet zo zijn. Mark Diemers scoorde na zo'n tien minuten spelen vanuit buitenspelpositie. Weg 0-1, weg droomstart en geen flinke boost voor het vertrouwen.

Om moedeloos van te worden, helemaal nadat Emmen kort na de afgekeurde treffer nog twee dotten van kansen kreeg om op 0-1 te komen. Eerst zag Miguel Araujo zijn inzet gekeerd worden door doelman Reiziger en uit de rebound kreeg Rui Mendes op wonderbaarlijke manier de bal niet in de goal maar tegen de paal. "En als je daarna dan twee goals weggeeft, dan is het natuurlijk vreselijk balen. Vooral die tweede treffer. Dat mag gewoon niet. Dat verwijt ik mezelf ook trouwens, want ook ik sta in het muurtje waar de bal doorheen gaat", aldus Diemers.

'Het is niet zo dat we wekelijks kansloos zijn'

Toch is Diemers, die halverwege de tweede helft nog wel de 2-1 maakte, van mening dat succes niet ver weg is. "Ik denk dat het in details zit. Het is niet zo dat we kansloos zijn of dat we wekelijks worden weggespeeld. Dat is ook wat ik hoor van oud-ploeggenoten waar we de laatste weken tegen spelen. Die vinden dat we een goed elftal hebben, waar ze heel moeilijk druk op kunnen krijgen. Maar ja, als je dan week in week uit met nul of één punt staat is het natuurlijk wel te weinig."

Rendement

"Het belangrijkste is dat we als team bij elkaar blijven en hard werken om het tij te keren. En daarin heb ik een belangrijke rol met mijn ervaring. Ik snap dan ook dat er veel naar mij wordt gekeken. Wat ik mijn eigen spel vind? Ik ben best wel tevreden over mijn spel aan de bal, al moet het rendement wel omhoog. Maar ook dat zit hem in details. Kijk naar vorige week bijvoorbeeld. Dan wordt er een bal uit de kruising getikt en zorg ik met een pass voor een kans op een kans, maar is het vervolg niet goed."

"Ja, ik heb zelfvertrouwen. Dat is iets anders dan arrogantie"