Emmen langs Dalen dankzij gebroeders Fik

VOETBAL - In de competitie wachten de amateurs van Emmen nog op het eerste punt, maar de ploeg van trainer Kevin Waalderbos staat wel in de tweede ronde van de noordelijke districtsbeker. Dalen werd in eigen huis met 1-3 verslagen, de doelpunten van Emmen werden gescoord door Djairo en Devando Fik.

Dalen had in de beginfase het meeste balbezit, maar kansen leverde het niet op. Nadat Djairo Fik zijn eerste poging ver naast zag gaan, was het bij de tweede poging wel raak. De spits werd door Bjorn Plaggenborg de diepte in gestuurd, kapte zich goed vrij en schoot de 0-1 onberispelijk achter Dalen doelman Rick Braam.

Fik zet Emmen in vuur en vlam

Amper vijf minuten later zette ook Devando Fik zijn naam op het scoreformulier. Na een goede loopactie passeerde de jongste Fik Braam om de bal vanuit een moeilijke hoek, beheerst binnen te schieten (0-2). Dalen werd voor rust niet gevaarlijk en omdat ook Emmen niet meer wist te scoren keek de thuisclub halverwege tegen een 0-2 achterstand aan.

De tweede helft leken beide ploeg van shirts gewisseld te hebben. Emmen kwam er niet meer aan te pas en Dalen kreeg kans na kans. Toch had het wel de hulp van Emmen doelman Justin van der Werff nodig om de aansluitingstreffer te maken. Niels Koert raakte de bal verkeerd, maar Van der Werff greep volledig mis en zag de bal met een grote boog binnen vallen (1-2).

Grote kansen Veenstra

Dalen ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg genoeg kansen. Met name Ruud Veenstra zal lastig in slaap vallen vannacht, want hij miste twee grote kansen. Eerst schoot Veenstra, voor een leeg doel, over en even later kopte Veenstra binnen de vijf meter naast het doel van Emmen.