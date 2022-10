GOMOS heeft geen problemen met Nieuw Roden in beker

Jannes Siegers en Tim Assman zorgden voor de doelpunten in de eerste tien minuten, waarna Nicky Smid uit een vrije bal iets terugdeed namens Nieuw Roden dat vorig seizoen - na vijf jaar actief te zijn geweest in de derde klasse - degradeerde. De blauwhemden kennen een moeizame competitiestart in de 4e klasse C, met 4 punten uit 3 duels.