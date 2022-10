FC Emmen Podcast #13: 'Ze moeten elkaar niet de put in praten'

Terugkijken is belangrijk, maar cruciaal is hoe Emmen uit het dal klimt. "Het enige wat helpt is een overwinning", stellen de podcastleden. Maar voor een overwinning moet het soms ook eens meezitten en dat zit het Emmen zeker niet. Ook bij Vitesse niet. Zo stond Mark Diemers een beenhaar buitenspel bij de afgekeurde 0-1 en verprutste Mendes kansen en mogelijkheden op kansen die hij een half jaar geleden geblinddoekt gemaakt zou hebben. "Mendes kan er in zijn eentje voor zorgen dat Diemers het verschil wel maakt en voldoet aan de verwachtingen", is Niels Dijkhuizen van mening.