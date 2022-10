'Als je bij voltige je paard vertrouwen geeft, krijg je dat terug'

Het Paardensportcentrum Sleen is hun thuisbasis. Daar wordt iedere zaterdag getraind. Vanaf je zesde jaar kun je je aanmelden. Floortje Klarenbeek is met haar 21 jaar de oudste voltigeur van de groep. Zij komt uit in de klasse Z en hoopt volgend jaar haar internationale debuut te maken.

"Het is leuk om als team samen te werken met je longueur en je paard", reageert Klarenbeek. De longueur zorgt ervoor dat het paard netjes zijn rondje blijft lopen en in de goede gang. "Tijdens een oefening zijn lenigheid en souplesse belangrijk. Maar vooral ook de aanspanning van je buik en benen."

De 9-jarige Florian Lalkens is de enige jongen in het gezelschap. Wanneer hij in het verleden op de manege kwam, zag hij de voltigeurs altijd al bezig. Zo werd hij zelf ook door het virus gegrepen. Dat hij de enige jongen is, deert hem niet. "Het is wel zonde, maar het is ook wel rustig zo."