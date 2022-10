Is Ismay Lichtendonk klaar voor de stap naar zwembolwerk Eindhoven?

ZWEMMEN - Ismay Lichtendonk (18) uit Coevorden werd afgelopen zomer in haar eigen leeftijdscategorie Nederlands kampioene op de 100 en 200 meter rugslag en de 1.500 meter vrije slag. Ze is sterk en heeft een groot duurvermogen en het liefst zwemt ze zoveel mogelijk afstanden. Maar de 100 meter rugslag is echt haar specialiteit.

"In het 25-meterbad, het kampioenschap waar we nu naartoe werken, heeft ze een tijd van 1 minuut en 2 seconden", zegt jeugd-bondscoach Jeroen Rademaker. "En daarmee behoort ze overall tot de top 5 of top 6 van Nederland. Maar ik sluit zeker niet uit dat ze daar nog verder in kan komen."

'Ze pakt het water optimaal'

"Technisch gezien kan het nog wel beter bij Ismay. Het ziet er boven water nog wat grof uit. Maar als we naar onderwaterbeelden kijken, dan zie je dat ze het water optimaal pakt. Dat is écht een kwaliteit van haar en dat is wat haar bij de rugcrawl zover brengt", aldus Rademaker.

Trombose-arm

Maar ondanks dat Lichtendonk goed op weg is, kende ze vorig seizoen ook veel tegenslag. Ze miste op een haar na de kwalificatie voor het EK voor de jeugd en kreeg een trombose-arm. Ze werd vorig jaar september gedotterd en er werd een groot deel van een rib verwijderd. Een nare onderbreking van het seizoen.

"Ik kon een hele tijd niet gewoon zwemmen en ik had overal last van", vertelt Lichtendonk. "Ik voelde het vooral in mijn bovenarm en ik vroeg me af of ik überhaupt nog zou kunnen blijven zwemmen. Van dat idee werd ik niet zo vrolijk."

Nu is ze bijna weer terug op haar oude niveau. Maar nog steeds is het niet helemaal duidelijk in hoeverre de operatie haar prestaties in de weg zitten. Inmiddels traint Lichtendonk weer twintig uur in de week. Elf uur in het zwembad en daarnaast doet ze landtraining en krachttraining.