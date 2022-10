Zegereeks Max Houkes onderbroken in Peru

TENNIS - Max Houkes reeg in de laatste maanden de toernooizeges aan elkaar, maar moest gisteren in Peru genoegen nemen een verliespartij. Het talent uit Sleen kwam tekort tegen Federico Coria, de nummer 73 van de wereldranglijst: 6-3 6-3.

Door vier ITF-toernooizeges was de 22-jarige Houkes opgeklommen naar de 376ste positie op de wereldranglijst. Na zijn laatste overwinning in het Marokkaanse stad Casablanca ging de Slener trainen en genoot hij van vakantie, om zijn rentree te maken in de Peruaanse hoofdstad Lima.