Sudosa-Desto in eigen huis kansloos onderuit tegen Apollo 8

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto hebben hun eerste thuiswedstrijd in de eredivisie achter de rug, al verliep die niet bijster succesvol. Het duel tegen Apollo 8 uit Borne werd met duidelijke cijfers verloren door de Assenaren. Het werd 0-3 (19-25, 20-24 en 19-25).

Het was vooral de sterke aanval en de slimme ballen van Apollo 8 waar Sudosa-Desto het direct moeilijk mee had in de eerste set. Apollo 8 wist hierdoor zonder al te veel moeite op voorsprong te komen en het lukte het de vrouwen van Sudosa-Desto niet om zelf op voorsprong te komen. De set ging dan ook met 19-25 verloren.

Tweede set

Vol goede moet begon Sudosa-Desto aan de tweede set. De ploeg van trainers Erwin Sikkema en Mark Afman wist in de eerste fase van de set op een kleine voorsprong te komen, door onder andere een mooie aanval met Kirsten Wessels als uitblinker. De voorsprong was echter niet voor lang, Sudosa-Desto liet veel gaten vallen in de verdediging en daar profiteerde Apollo 8 gretig van. De Assenaren bleven knokken voor elk punt, maar de set ging andermaal naar Apollo 8 (20-25).

Derde set

In de derde set opende Sudosa-Desto weer met een kleine voorsprong, maar ook deze werd snel tenietgedaan door Apollo 8. Wel leverde Sudosa-Desto meer weerstand, zo waren er minder slordigheden te zien en was de aanval sterker. Cindy Zandstra wist de ploeg uit Borne meerdere keren buitenspel te zetten door haar harde aanval en tactische ballen. Toch was dit niet genoeg en verloor Sudosa-Desto ook deze set (19-25).