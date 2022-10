Lees terug: FC Emmen en FC Groningen spelen doelpuntloos gelijk: 0-0

De Oude Meerdijk is vanmiddag vanaf 12.15 uur het strijdtoneel waarin FC Emmen en FC Groningen duelleren om broodnodige punten in de eredivisie.

FC Emmen stond na de nederlaag tegen Vitesse vorige week (2-1) eventjes op de laatste plaats in de vaderlandse voetbalcompetitie, maar doordat FC Volendam een dag later ten onder ging tegen SC Heerenveen hebben de Palingdorpers de rode lantaarn weer overgenomen.

FC Emmen - FC Groningen is live te volgen via radio Drenthe. Vanaf 12.00 uur doen verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma verslag. Niet in de buurt van een radio? Geen probleem! De wedstrijd is tevens via het liveblog hieronder te volgen! Vanaf 12.10 uur.