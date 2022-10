FC Emmen op woensdag 11 januari in beker tegen VVV-Venlo

VOETBAL - FC Emmen gaat in de tweede ronde van de KNVB Beker op bezoek bij VVV-Venlo. De ploeg van trainer Dick Lukkien weet inmiddels ook wanneer: op woensdag 11 januari om 20.00 uur begint de wedstrijd.

FC Emmen won in de eerste ronde met 2-1 van de amateurs van ADO'20. Daar had de Drentse club wel een verlenging voor nodig. VVV won met dezelfde cijfers in reguliere speeltijd van Dongen.