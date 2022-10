Programma zaterdagvoetbal

In de 3e divisie neemt ACV het in eigen huis op tegen HSV Hoek. De ploeg uit Zeeland staat zevende en heeft met 17 punten één punt meer dan ACV, dat op de negende plaats staat.

Ook HZVV speelt een thuiswedstrijd. In de 4e divisie B komt Swift in Hoogeveen op bezoek. Het lijkt een ongelijke strijd te worden tussen de nummer laatst en de koploper van de 4e divisie, maar wie weet kan HZVV stunten. De ploeg van trainer Rick Mulder kan de punten goed gebruiken.

Verder worden een aantal zondagmiddag duels op de zaterdagavond gespeeld. Alcides gaat in de 4e Divisie A op bezoek bij Be Quick 1887. De wedstrijd in Haren begint om 19:00 uur. In Coevorden ontvangt Germanicus vanavond SVBO. Het duel in de 1e klasse E begint om 19:30 uur. Ook het wedstrijd tussen Sleen en Twedo, in de 3e klasse D, wordt vanavond gespeeld. Dit duel begint ook om 19:30 uur.