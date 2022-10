Programma zondagvoetbal

In de 4e divisie A komen twee Drentse clubs vanmiddag in actie. Hoogeveen, dat vijfde staat, ontvangt Rohda Raalte. VKW speelt vandaag een uitwedstrijd. De ploeg uit Westerbork staat laatste en neemt het op tegen Purmersteijn, dat zesde staat. Alcides kwam gisteravond al in actie tegen Be Quidk 1887.

De camera's van Onze Club staan vanmiddag in Zeijen en Gasselte. SVZ neemt het in de 3e klasse C het op tegen Actief. In de 5e klasse D neemt GKC het op tegen koploper SVBC. Van beide duels is vanavond een samenvatting te zien in Onze Club.