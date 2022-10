Max Houkes bereikt voor het eerst in zijn carrière dubbelfinale Challenger

TENNIS - Max Houkes uit Sleen heeft samen met landgenoot Jesper de Jong de finale van het Challenger-toernooi in Lima gehaald. Het is voor Houkes zijn eerste finaleplaats op dit niveau. Na de ATP-toernooien zijn de Challengers het tweede niveau van de wereld.

In de Peruaanse hoofdstad Lima werd het Indiase koppel Sriram Balji en Jeevan Nedunchezhiyan verslagen. Ondanks dat het Nederlandse duo in de supertiebreak twee matchpoints tegen kreeg, won het toch nog met 15-13. De eerste set was met 6-2 ook voor de Nederlanders en de tweede set ging met 6-4 naar het koppel uit India.