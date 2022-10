Laat Romeny FC Emmen eindelijk weer eens juichen?

Het is inmiddels al meer dan twee maanden geleden dat FC Emmen een competitiewedstrijd wist te winnen. Op 20 augustus wist de Drentse club FC Utrecht met 3-2 te verslaan. Maar het duel tegen de club van Bas Dost betekende geen boost voor de mannen van trainer Dick Lukkien, die daarna nog twee keer gelijkspeelden en alleen in de 1e ronde van de KNVB beker wisten te winnen van ADO'20.

De 17e plaats in de eredivisie, met zes punten uit elf duels, is de bittere realiteit voor Emmen. Natuurlijk doet dat iets met het gevoel en vertrouwen en dus staken de fanatiekste supporters de spelers en technische staf vanochtend, tijdens de laatste training voor het thuisduel van morgen tegen FC Groningen, een flinke hart onder de riem

Natuurlijk is er ook kritiek. Terechte kritiek ook. Emmen heeft niet alleen te weinig punten, maar scoort ook te weinig. Bovendien worden de goals nog steeds veel te gemakkelijk weggegeven. Aan de andere kant zit het Lukkien en zijn manschappen ook niet mee. Wat te denken van de wedstrijden tegen RKC, FC Volendam en vorige week tegen Vitesse. In al die duels was Emmen de bovenliggende partij, in ieder geval het grootste gedeelte van de wedstrijd.

Één van de spelers die het net dit seizoen wél weet te vinden is Ole Romeny, die tot nu toe vier keer scoorde. Hij kijkt uit naar het duel van morgen en snakt, zoals heel Emmen, naar een resultaat. "Waarom zou het bij FC Groningen wel in één keer allemaal goed kunnen vallen, zoals vorige week tegen PSV in een paar minuten én ons niet? We kunnen gewoon goed voetballen, dat moeten we niet vergeten. En natuurlijk kunnen wij winnen van FC Groningen. Niet dan?"