Noordscheschut voor rust langs Heerenveen

VOETBAL - Noordscheschut deed vanmiddag in de eerste klasse E uitstekende zaken door laagvlieger Heerenveen met 3-1 te verslaan. Alle doelpunten van de Schutters werden in de eerste helft gemaakt.

Heerenveen begon puntloos aan het duel, terwijl Noordscheschut na vier duels zeven punten had en op de zesde plaats bivakkeerde. De thuisclub startte ook beter aan het duel dan de Friezen. Het leverde na bijna elf minuten al een voorsprong op. Nick Koster rondde een aanval succesvol af door de 1-0 binnen te schieten.

Na de voorsprong kwam Heerenveen beter in de wedstrijd en kreeg het een paar kleine kansen. Maar doelman Roy Boertien kwam nauwelijks in de problemen. Na ruim 35 minuten spelen kan het publiek op sportpark Meulewieke opnieuw juichen. Dit keer was het Rijnald Vos die de score verdubbelde. Na een mooie aanval legde Koster, met het hoofd, de bal terug en kon Vos van dichtbij de 2-0 binnen tikken. De assistent scheidsrechter stak nog wel de vlak in de lucht voor buitenspel, maar scheidsrechter Blom nam het signaal niet over. De 2-0 bleef staan.

Beslissing voor rust

Amper drie minuten later leek Mees Vos voor rust al de wedstrijd te beslissen. De aanvaller was er als de kippen bij om de 3-0 binnen te schieten. Zeven minuten later bleek 3-0 ook de ruststand te zijn.

In de tweede helft kon het publiek met name genieten van een waterig zonnetje en een aangename temperatuur. De wedstrijd kabbelde voort. Beide ploegen kregen een paar kleine kansen en de ploeg van trainer Berry Zandink speelde de wedstrijd rustig uit.

Mol in Onze Club

In de tweede helft viel Melvin Mol in. De middenvelder leek vorig seizoen te moeten stoppen met zijn voetbalcarrière, vanwege een zware blessure. Morgenavond in Onze Club legt Mol uit waarom hij toch weer kan voetballen.

Vijf minuten voor tijd maakte Heerenveen de nederlaag iets dragelijker door de 1-3 te maken. Invaller Loet Tjeerd van der Valk maakte voor de Friezen de eretreffer.

Zesde