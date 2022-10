HZVV slaat terug tegen koploper: 'Een fantastisch gevoel'

De tweede seizoenszege van HZVV in de vierde divisie is een grootse. Uitgerekend koploper Swift werd vanmiddag in Hoogeveen verslagen: 3-2.

Tot aan het treffen met de gasten uit Amsterdam teerde HZVV op vijf punten. Met assistent Jaap Scholing in plaats van de zieke Rick Mulder op de bank startten de rood-witten energiek.

3-0

Noah ten Brinke, Sander Dzemidzic en Kelly Joao bezorgden HZVV de kickstart (3-0). "Moet je nagaan dat we de eerste zeven wedstrijden er maar vijf maakten. Een enorme boost voor de jongens", aldus een uitgelaten Scholing.

Over een Scholing-effect wil de invalcoach het niet hebben: "Na de flitsende start liepen we steeds vaker achteruit. Dat heb ik in de rust proberen recht te zetten. Na de 3-1 maakte Swift snel 3-2 waarna we nog zo'n tien minuten hebben moeten overleven."

Billen knijpen