Sterk ACV beloont geduld publiek met heerlijke slotfase en zege

Goed voetbal, de derde zege op rij en nog maar vijf puntjes onder koploper DOVO. ACV kende een heerlijke middag in de Derde Divisie: HSV Hoek werd in Assen met 4-1 verslagen.

Het enige wat ACV zich vanmiddag mocht verwijten is dat de ploeg het duel al veel eerder had moeten beslissen. In de eerste helft kreeg de thuisclub voldoende kansen om na de snelle 1-0 van Niels Grevink ook een tweede, derde en vierde treffer te maken. Daar slaagden de Assenaren echter niet in, want ondanks een groot overwicht en een paar honderd procent kansen kregen onder andere Pascal Huser, Niels Grevink, Giovanni Zwikstra en Aleksander Jankovic de bal niet langs de steeds sterker wordende Hoek-keeper Lars Knipping.