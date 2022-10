Germanicus knokt zich langs SVBO en pakt eerste punten dit seizoen

VOETBAL - Germanicus pakte vanavond in eigen huis een zwaarbevochten overwinning. SVBO werd in Coevorden met 3-2 verslagen. Het waren de eerst drie punten voor de ploeg van trainer Jan Wielink in de zondag 1e klasse E dit seizoen.

Door de overwinning staat Germanicus na vier wedstrijden op elfde plaats en heeft het, net als SVBO drie punten. De ploeg van trainer Arthur van der Veen staat tiende met een iets beter doelsaldo.

Veel strijd, weinig kansen

De beginfase van de wedstrijd was er veel strijd, maar weinig kansen voor beide doelen. Na twintig minuten ontbrande de wedstrijd SVBO-doelman Lennon Ebeltjes keerde met veel pijn en moeite een vrije trap van Germanicus aanvoerder Kain Hoogeveen. Even later was Maurice Kampman aan de andere kant dichtbij een treffer, maar zijn kopbal belandde op het dak van het doel.

Zes minuten later was het wel raak voor Kampman. De lange spits bleef rustig voor het doel van Jehova Mendes en schoot beheerst de 0-1 binnen.

Twee keer Hoogeveen

Na ruim een half uur voetballen was Milan van der Weide dichtbij de gelijkmaker. Zijn poging belandde op de lat. Twee minuten later maakte Hoogeveen vanaf de penaltystip de 1-1, nadat Mark de Vries een overtreding op Jessie Rotmensen had gemaakt. Ebeltjes werd de verkeerde hoek op gestuurd.

Twee minuten voor rust maakte Hoogeveen zijn tweede treffer van de avond en dit keer zag Ebeltjes er niet goed uit. Het schot van Hoogeveen leek houdbaar, maar werd onderweg nog aangeraakt, waardoor de doelman de 2-1 niet meer kon voorkomen. Even later floot scheidsrechter Boekholt voor de rust.

Spannend

In de tweede helft ging het lang gelijk op. Beide ploegen kregen een paar kansjes, maar halverwege de tweede helft was het SVBO dat de gelijkmaker maakte. Ronald Gerdes kopte prachtig de 2-2 binnen uit een voorzet van Kampman en bracht de spanning weer volledig terug in de wedstrijd.