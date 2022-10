Eerste zege in de Eredivisie voor dames Sudosa-Desto

VOLLEYBAL - De eerste Eredivisie zege voor de dames van Sudosa-Desto is binnen. Vanavond hebben de Assenaren met 3-0 gewonnen van koploper Voltena. Setstanden: 25-20, 29-27 en 25-20.

Waar het in het begin van de eerste set nog gelijk opging, wist Sudosa-Desto bij 19-14 het beslissende gaatje te slaan. Dit onder andere door de sterke middenaanval van Lisa de Boer. Deze voorsprong werd niet meer uit handen gegeven, bij het tweede setpoint was het raak en won Sudosa-Desto hun eerste set in de Eredivisie met 25-20.