Maaike Verweij pakt op één dag pr op langebaan en podium bij marathon

SCHAATSEN - In de schaduw van haar kopvrouw Irene Schouten, die de 3.000 meter in Thialf en de marathon van Enschede wist te winnen, drukte ook Maaike Verweij uit Veenhuizen haar neus opnieuw aan het venster.

Na afloop van de langebaanwedstrijd in Heerenveen stond voor beide vrouwen nog de marathon van Enschede te wachten. Na tachtig rondes sprintte Verweij, net als vorige week in Amsterdam naar de derde plaats. In het tussenklassement staat ze nu, na twee wedstrijden, op de tweede plek achter Irene Schouten. Ook is de schaatsster uit Veenhuizen leider van het jongerenklassement.