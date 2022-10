Alcides vlak voor tijd onderuit bij Be Quick 1887: 'Geknokt als een malle'

Alcides mocht in Haren lang hopen op een resultaat, had dat resultaat op basis van werklust en goed verdedigen ook zeker verdiend, maar toch stapte Be Quick 1887 als winnaar van het veld. Geertjan Liewes volleerde vlak voor tijd een voorzet binnen: 1-0.

Door die nederlaag blijft Alcides steken op 10 punten, nu uit negen duels in de Vierde Divisie. Daarmee staat de ploeg van trainer Wilko Niemer op plek 11.

"Dit is echt heel zuur", aldus de trainer kort na het laatste fluitsignaal. We hebben geknokt als een malle en echt heel goed verdedigd. Be Quick 1887 had, gezien onze lijst met afwezigen, niet geheel onlogisch zestig tot zeventig procent balbezit. Desondanks hebben we zelf ook nog wel een paar kansjes afgedwongen. Toch was 0-0 voor ons echt een goed resultaat geweest. Nu is het enorm balen."

Spits op Ibiza, vierdeklasser Arends voor de leeuwen

Niemer miste op het kunstgras in Haren acht spelers. Blessureleed is het verhaal van het seizoen bij de Meppelers. "Elke week valt er wel iemand weg. De meeste met blessures, maar vandaag konden we ook niet beschikken over onze spits (Leon Kooiker) die op Ibiza het 25-jarig huwelijk van zijn ouders viert. Daarom stond vandaag Jorrik Arends in de spits. Hij speelt normaal in zaterdag 1, in de vierde klasse. Hij heeft zeventig minuten lang keihard geknokt om ons te helpen." Helaas voor Alcides dus zonder resultaat.