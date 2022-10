Mannen Sudosa-Desto verzekeren zich van derde bekerronde, Olhaco toont veerkracht

VOLLEYBAL - De tweede ronde van de nationale bekerwedstrijden werd vandaag gespeeld. Sudosa-Desto en Olhaco speelden vandaag twee wedstrijden. De ploeg uit Assen speelde in Groningen tegen Donitas en DIO en de mannen van Olhaco mochten in Hoogeveen aan de bak tegen Alterno en Huizen.

De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen de nog ongeslagen ploeg in de Topdivisie DIO Bedum. Deze wedstrijd werd net als in de Topdivisie besloten in de vijfde set, maar deze keer in het voordeel van de Assenaren 3-2 (25-23, 25-18, 19-25, 23-25 en 15-10).