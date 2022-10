Max Houkes succesvol in dubbelspel en wint toernooi in Peru

TENNIS - In het enkelspel werd zijn maandenlange zegereeks deze week in Peru onderbroken, maar tennisser Max Houkes uit Sleen neemt vanuit Lima toch een titel mee. Gisteravond stond hij samen met Jesper de Jong in de finale van het Challenger-toernooi en met succes. Het Nederlandse duo won.

Na de ATP-toernooien zijn de Challengers het tweede niveau van de wereld. Voor de 22-jarige Houkes was dit zijn eerste finaleplaats in het dubbelspel op dit niveau. In het enkelspel zette de Slener dit jaar al meerdere titels op zijn naam.