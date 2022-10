FC Emmen zakt na goede eerste helft weg in derby: 0-0

FC Emmen startte zonder Jari Vlak en met de teruggekeerde Lucas Bernadou op het middenveld. Ook was er een basisplek voor Richairo Zivkovic. Hij begon naast Ole Romeny in de spits. Ahmed El Messaoudi, de man die de laatste weten wat meer diepgang in het Drentse spel wist te brengen, was er wegens een blessure niet bij. Lorenzo Burnet was terug als linksback en dat ging ten koste van Julius Dirksen, die het vorige week zeer lastig had bij Vitesse.