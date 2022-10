Veldrijders Haverdings en Del Grosso 5de en 6de in Wereldbeker Maasmechelen

VELDRIJDEN - De Drentse beloften David Haverdings en Tibor del Grosso zijn in de Wereldbekerwedstrijd in het Belgisch-Limburgse Maasmechelen als vijfde en zesde geëindigd. Het Belgische talent Thibau Nys won.

Vandaag vocht hij met de Nederlander Pim Ronhaar een spannend gevecht uit, dat pas in de absolute slotfase werd beslist. De oud-wereldkampioen uit Hellendoorn delfde het onderspit tegen Nys, die twee seconden eerder over de streep bolde.

De beloftenmannen werken dit seizoen vijf wereldbekermanches af. De eerstvolgende Wereldbeker is in het Belgische Zonhoven, gevolgd door crossen in het Spaanse Benidorm en het Franse Besançon. De cross in Maasmechelen is dit veldritseizoen nieuw geïntroduceerd. De parcoursbouwers lieten de coureurs rijden tussen de schachtblokken, wat deed terugdenken aan het steenkoolmijnverleden van Belgisch-Limburg.