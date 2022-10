Hoogeveen geeft voorsprong uit handen tegen ROHDA Raalte

De bezoekers uit Raalte bleken te zijn begonnen aan een kansloze middag in Zuid-Drenthe, maar wisten de achterstand binnen het halfuur nog te repareren door goals van Kevin Peppels en Julian van Hoogstraten. Na rust kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, waardoor een 2-2 eindstand op het bord bleef staan.

Volgende week wacht Hoogeveen een pittige klus in de Vierde Divisie A: dan wacht de uitwedstrijd tegen RKVV Westlandia in Naaldwijk, dat gisteren in actie kwam en VOC met 0-3 aan de kant zette. Momenteel bezet Westlandia de derde plek met 19 punten.