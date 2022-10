Mark Diemers: 'Het is te pover in de afwerking'

Een puntje. Dat hield FC Emmen over aan de ontmoeting tegen FC Groningen. Het is wat het is, verzuchtten trainer en spelers na afloop van de derby. Maar als er één ploeg had moeten dan was dat FC Emmen, zo was de algehele conclusie.

"Het is punten sprokkelen, maar als je de thuisduels tegen FC Volendam, SC Heerenveen en ook vandaag terughaalt dan was het niet gek geweest als we uit drie wedstrijden negen punten hadden gehaald. En ik snap dat onze fans daar wel moe van hebben, maar als je kijkt naar de eerste helft én de absolute slotfase vandaag dan had het echt wel gekund vandaag", aldus Mark Diemers.

Volgens de nummer 10 van FC Emmen viel de Drentse club na rust terug. "Dat had deels te maken met FC Groningen, dat beter druk zette dan voor rust, maar ook met ons eigen spel. We hanteerden te snel de lange bal, waardoor we enorm veel energie verspeelden. Positief is wel dat we keihard geknokt en behoudens die megakans in de eerste helft weinig weg hebben gegeven. In de slotfase waren we nog heel dichtbij, maar ja... om te winnen zullen we de ballen er toch echt in moeten schieten. Al met al is het te pover in de afwerking."