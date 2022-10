SVZ wint ruim van Actief

VOETBAL - Op de ranglijst ontliepen beide ploegen elkaar niet veel. In het veld was het verschil wel groter. SVZ uit Zeijen was in de Derde Klasse C met 4-0 te sterk tegen Actief uit Paterswolde.

SVZ werd vorig jaar op de laatste dag net geen kampioen van de Derde Klasse B. Het scheelde slechts acht doelpunten met Forward, dat zich wel kroonde tot de beste van de competitie. Dit jaar doet SVZ net als Actief nog niet mee om de bovenste plekken. SVZ stond voor dit duel op de zevende plek, Actief stond op de zesde plek allebei hadden vier wedstrijden gespeeld.

Eerste helft

In de eerste helft was het beste spel voor de thuisploeg. Toch was de eerste grote kans te noteren voor Actief. Ermin Imelman die oog in oog met de keeper rechtdoor schoot. Daardoor kon de sluitpost redding brengen met zijn benen.

Toch kwam SVZ in een rustige eerste helft wel op voorsprong. Halid Berbic zijn poging werd nog gered door de keeper, maar in de rebound scoorde Jochem Haverkate wel.

Bruisende tweede helft

In de tweede helft gebeurde er meer dan genoeg. Zowel op het kansenvlak waar Halid Berbic de nodige kansen kreeg, maar ze niet wist af te maken. Toppunt was dat hij de keeper omspeelde, maar vervolgens voor een leeg doel op de paal schoot. Ook werd hij twee keer flink onderuit geschoffeld door Erik de Jonge. Hij ontving daar een gele kaart voor.