Pruisscher plaatst zich voor Wereldbeker Calgary na sterke 5 kilometer

SCHAATSEN - Arianna Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht heeft in het Wereldbeker-kwalificatietoernooi in Heereveen zich geplaatst voor de vijf kilometer. Daardoor kan ze in december haar koffers pakken voor de reis naar het Canadese Calgary, waar de enige vijf kilometerwedstrijd in de Wereldbeker wordt georganiseerd.